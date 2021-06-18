Мотоциклист сбил лося и погиб в Тверской области

Водитель погиб после столкновения с лосем Фото: УГИБДД России по Тверской области

ДТП произошло около 22:45 вечера 17 июня на 65-м км автодороги Дубна-Кимры-Горицы Кимрского района Тверской области.

41-летний водитель на мотоцикле "БМВ F850GS" сбил лося. Животное внезапно выскочило на дорогу. В результате ДТП водитель от полученных травм скончался на месте ДТП до прибытия скорой медицинской помощи.

Госавтоинспекция напоминает, что придвижении в вечернее и ночное время по загородным дорогам необходимо быть предельно внимательными и осторожными.