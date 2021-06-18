Роспотребнадзор продолжает рейды по торговым центрам Твери

Роспотребнадзор продолжает рейды по торговым центрам Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области
Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области вместе с полицейскими продолжают рейды по торговым центрам Твери и проверяют соблюдение работниками мер профилактики коронавируса.
- В ходе данных мероприятий выявляются нарушения санитарного законодательства в части несоблюдения обязательной ежедневной термометрии сотрудников, дезинфекции поверхностей и отсутствии социальной разметки, - сообщили в ведомстве.
Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении нарушений, составлены протоколы об административной ответственности.
Полицейскими также составлены протоколы на антимасочников среди посетителей.