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Здоровье18 июня 2021 9:16

Роспотребнадзор продолжает рейды по торговым центрам Твери

Специалисты проверяют соблюдение коронавирусных мер
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Роспотребнадзор продолжает рейды по торговым центрам Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области

Роспотребнадзор продолжает рейды по торговым центрам Фото: Управление Роспотребнадзора по Тверской области

Сотрудники Управления Роспотребнадзора по Тверской области вместе с полицейскими продолжают рейды по торговым центрам Твери и проверяют соблюдение работниками мер профилактики коронавируса.

- В ходе данных мероприятий выявляются нарушения санитарного законодательства в части несоблюдения обязательной ежедневной термометрии сотрудников, дезинфекции поверхностей и отсутствии социальной разметки, - сообщили в ведомстве.

Хозяйствующим субъектам выданы предписания об устранении нарушений, составлены протоколы об административной ответственности.

Полицейскими также составлены протоколы на антимасочников среди посетителей.