В Бежецке Тверской области будут строить ФОК с бассейном

Игорь Руденя поручил построить в ФОКе отдельный детский бассейн Фото: ПТО

В Бежецке будут строить физкультурно-оздоровительный комплекс с плавательным бассейном. 17 июня во время рабочего визита в Бежецкий район площадку для строительства осмотрел губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Спорткомплекс площадью около 3,8 тыс. кв. метров планируют возвести по улице Нечаева. На его строительство предусмотрено 278,4 млн рублей.

Глава региона считает важным создание на территориях доступных спортивных объектов, где физической культурой могли бы заниматься дети и взрослые и при ознакомлении с проектом поручил предусмотреть в ФОКе отдельный детский бассейн.