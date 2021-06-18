Мама просит помощи для сына, который сильно обгорел в костре в Тверской области

Мальчику требуется долгая реабилитация Фото: instagram.com/ruslan_danilov_help

Семья из Осташкова Тверской области просит помощи. Трагедия случилась 16 мая. Мальчик-подросток упал в костер и получил серьезные ожоги. С третьей степенью ожогов 14-летнего ребенка отвезли в Осташковскую ЦРБ, оттуда перенаправили в Тверь, а после - в Москву.

- Случай очень тяжёлый. 3 степень ожогов. Две недели он пролежал в реанимации. 31 мая его перевели в отделение и теперь я лежу вместе с ним. Ухаживаю, - написала мама мальчика в "Инстаграм".

Подростку хотели ампутировать руку, но ее удалось спасти. Сейчас пострадавший идет на поправку, уже может сидеть и стоять, впереди у него - долгая реабилитация.

- Пожалуйста помогите! Не проходите мимо! - пишет мама Любовь и ждет скорейшего выздоровления сына.