Столичные добровольцы помогли расчистить подвалы в Вышневолоцком женском монастыре Тверской области

Добровольцы надеются, что их труды помогут остановить разрушение кирпичной кладки подвалов. Фото: tvereparhia.ru

В Казанском женском монастыре, что в Вышнем Волочке Тверской области, закончилась трудовая смена добровольческого объединения "РестáвросЪ".

Объединение "РестáвросЪ" родилось в Москве 31 год назад. Его миссия - помощь в восстановлении храмов в малых городах и сёлах.

В Казанский Вышневолоцкий монастырь добровольцы приезжали уже в четвёртый раз. За эту смену молодые люди расчистили подвалы Адроникова собора обители.

"Это довольно сложно, требует принятия быстрых решений на месте, необходимы знания специфики таких работ. Надеемся, что наши труды помогут остановить или хотя бы замедлить разрушение кирпичной кладки подвалов, провал полов, образование трещин" - приводит сайт Тверской епархии слова руководителя движения Константина Лобачёва.

"РестáвросЪ" планирует в дальнейшем продолжить работы в монастыре.