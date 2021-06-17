Количество зараженных коронавирусом снова перевалило за сотню в сутки в Тверской области

В Тверской области коронавирусом заразился 101 человек Фото: ПТО
В Тверской области выявили 43 564 случая заражения COVID-19. За сутки 17 июня заразился 101 человек.
Выздоровели 40 709 жителей региона (+38 за сутки).
Изолировано 1717 больных (+18).
Умерли 1138 человек (+5 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 257 заболевших (+38 за последние сутки).
Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:
Конаковском районе - 3197 (+8),
Ржеве - 2367 (+4),
Вышневолоцком городском округе - 2284 (+3),
Калининском районе - 1802 (+10),
Кимрах - 1709 (+2),
Торжке - 1679 (+3),
Бологовском районе - 1087 (+1).
Прививку от коронавируса сделали 147 803 человека, за последние сутки – 1 582 человека.
За весь период в регионе проведено 754 558 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 717.