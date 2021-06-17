Количество зараженных коронавирусом снова перевалило за сотню в сутки в Тверской области

В Тверской области коронавирусом заразился 101 человек Фото: ПТО

В Тверской области выявили 43 564 случая заражения COVID-19. За сутки 17 июня заразился 101 человек.

Выздоровели 40 709 жителей региона (+38 за сутки).

Изолировано 1717 больных (+18).

Умерли 1138 человек (+5 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 14 257 заболевших (+38 за последние сутки).

Больше тысячи заболевших с начала пандемии также в:

Конаковском районе - 3197 (+8),

Ржеве - 2367 (+4),

Вышневолоцком городском округе - 2284 (+3),

Калининском районе - 1802 (+10),

Кимрах - 1709 (+2),

Торжке - 1679 (+3),

Бологовском районе - 1087 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 147 803 человека, за последние сутки – 1 582 человека.

За весь период в регионе проведено 754 558 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки – 2 717.