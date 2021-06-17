В Твери несколько центральных улиц перекроют из-за ремонта с 18 июня

Несколько улиц в центре Твери перекроют с 18 июня Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери с 18 июня будет временно ограничено движение по нескольким улицам. Движение и парковка всех видов транспорта прекратятся с 6:00 утра на участках:

– улицы Жигарева (от улицы Андрея Дементьева до Тверского проспекта) – до 23:00 вечера 25 июня;

– улиц Симеоновской и Чернышевского (от Свободного переулка до Смоленского переулка), по Татарскому переулку (от набережной Степана Разина до улицы Староворобьёвская), по улице Ерофеева (от Волоколамского проспекта до проспекта Чайковского) – до 23:00 вечера 27 июня;

– улиц Пушкинской и Серебряной (от улицы Андрея Дементьева до Смоленского переулка) – до 23:00 вечера 30 июня.

Автомобилистам следует быть внимательнее при движении по городским улицам, искать пути объезда и следовать времнно установленным дорожным знакам.

Также, 19 и 20 июня набережная Степана Разина снова станет пешеходной зоной для отдыха и спорта. Проезжая часть на участке от улицы Андрея Дементьева до Свободного переулка и по Свободному переулку до улицы Советской будет доступна для пешеходов, велосипедистов.