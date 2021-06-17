В Твери открылась выставка в честь 165-летия классика приключенческой литературы Генри Хаггарда

Генри Райдер Хаггард считается одним из основоположников жанра «затерянные миры» и фэнтези. Фото: www.mbstver.ru

В Михайловском зале тверской библиотеки имени Герцена (Тверской проспект, 5) открылась книжная выставка «Юбилей Генри Хаггарда». Экспозиция посвящена 165-летию этого английского писателя, считающегося классиком мировой приключенческой литературы.

Генри Райдер Хаггард считается одним из основоположников жанра «затерянные миры» и современного фэнтези. Всемирную известность писателю принесли романы об искателе приключений Алане Квотермейне.

«Его истории о затерянных мирах, руинах древних загадочных цивилизаций, архаических культах бессмертия и перевоплощениях душ привлекают как взрослых, так и юных читателей. По романам Хаггарда снято 32 фильма» - рассказывает сайт Герценки.

Выставка будет работать до 30 июня (включительно).