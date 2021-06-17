Летчики Мигалово показали огни ночной Твери из кабины Ил-76

Летчики тренировали ночные полеты на Ил-76 Фото: Минобороны России (скрин видео)

Молодые летчики тверского военно-транспортного авиаполка потренировались в пилотировании самолетов Ил-76. Видео появилось в группе Минобороны России в соцсети 17 июня.

В темное время суток они осуществили взлет, посадку и полет по заданному маршруту.

- Один из наиболее сложных элементов - взлет "с конвейера", когда при выполнении посадки после касания взлетно-посадочной полосы летчики производят отрыв с дальнейшим набором высоты, - пишет Мионобороны России.

На видео из кабины пилотов видно ночную Тверь.