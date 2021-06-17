В Тверской области поятроят дом-интернат нового типа для пожилых людей

Губернатору показали план будущего дома-интернета. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя в Бежецке побывал на площадке, где построят первый в нашем регионе дом-интернат нового типа для пожилых людей. Это сделают в рамках нацпроекта «Демография».

Дома-интернаты нового типа - это пансионы малой вместимости.

В Бежецке такой интернат будет построен в черте города на земельном участке площадью 2,6 га.

В 2021 году планируется разработать проектно-сметную документацию, провести госэкспертизу, а ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2023 год.