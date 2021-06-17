Школьный стадион модернизируют по поручению губернатора в Тверской области

Глава региона пообщался с ребятами в летнем пришкольном лагере, которые почему то носят напоминающие пионерские галстуки. Фото: ПТО

17 июня губернатор Игорь Руденя в ходе рабочей поездки в Бежец посетил среднюю школу №4 имени В. Бурова и поручил региональному Комитету по физкультуре и спорту подготовить предложения по модернизации пришкольного стадиона.

Как сообщает пресс-служба областного правительства, в 2020 году в школе благодаря поддержке региона установили камеры наблюдения и обустроили пункт охраны. А в 2019-м отремонтировали спортзал.

Теперь на очереди - стадион.

Глава региона пообщался с ребятами, посещающими летний пришкольный лагерь.

Досуг и отдых там организован для 160 детей. Всего же в школе учится 862 ребёнка.