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Общество17 июня 2021 16:56

Тверская команда «Молодёжь Верхневолжья» получила приз на конкурсе искусств Центрального федерального округа

Наших ребят оценили зрители
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Приз зрительских симпатий завоевала команда Тверской области «Молодёжь Верхневолжья» на конкурсе искусств Центрального федерального округа «Город А». В творческом состязании приняли участи представители 50 регионов РФ. В финал вышли 12 команд, включая нашу.

В составе тверской команды были ребята из сводного отряда имени Степана Горобца, юные танцоры Центра танцевального развития «Jungle Kings», участники военно-исторического клуба «Дружина», театра «Гримёрка», а также вокалистка Александра Романова. Режиссером номера выступила Юлия Тюсова - режиссёр театра «Гримёрка».

«Основная идея конкурса заключалась в синтезе уже известных форм творчества и создании на их основе новых творческих продуктов. Участники представляли творческие номера, позиционирующие регион или город проживания, его молодежную культуру», - рассказывают в пресс-службе областного Правительства.

В своём номере наши ребята объединили целых четыре вида искусства: театральное, сценический танец, вокал и даже сценический бой. Номер назывался «Твоё время пришло». Готовить выступления ребятам помогали специалисты областного Минкультуры.