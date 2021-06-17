Глава Оленинского района Тверской области призвал москвичей не разносить коронавирус по регионам

Олег Дубов обратился к москвичам
Фото: Алина ПЕТРОВА
Глава Оленинского муниципального округа Олег Дубов обратился к москвичам с призывом не покидать свой регион и не разносить коронавирус, в частности, по районам Тверской области.
"Уважаемые москвичи! Мэр вашего города С.С. Собянин дал вам дополнительные выходные для того, чтобы вы их провели дома на самоизоляции, а не для того, чтобы вы разъехались по соседним регионам и разносили ковид по всей России. Просим вас оставаться у себя дома до улучшения обстановки с коронавирусом. Не заражайте нас!", - написал Олег Дубов в группе "Оленино - наш дом" в соцсети.
Под постом в комментариях жители резонно отметили, что коронавирусом люди болеют не только в Москве, но и в других регионах. Олег Дубов согласился, что ковид есть везде.
- Но в Москве и вообще в крупных городах он распространяется сильнее, по объективной причине - плотность населения намного выше, - написал он в комментарии и напомнил о необходимости соблюдения мер безопасности в период пандемии.
Отметим, что, по данным оперштаба на 17 июня 2021 года, в Тверской области подтвержден 101 новый случай заболевания коронавирусом. Непосредственно в Оленинском муниципальном округе выявлено всего 477 случаев.