В Тверской области идет подготовка к открытию новых экспозиций в музее в Бежецке

В ходе ремонта в здании привели в порядок фасады, внутренние помещения, интерьеры. Фото: ПТО

17 июня в ходе рабочей поездки в Бежецк губернатор Игорь Руденя проверил, как отремонтировали одно из зданий местного литературно-мемориального и краеведческого музея.Там идет подготовка к размещению новых экспозиций.

Ремонт сделали после обращения к губернатору одной из местных жительниц. Игорь Руденя пообещал, что уже в 2021 году в музее откроется новая экспозиция.

В отремонтированном здании обустроят фойе с гардеробом и фотозоной, а также концертно-выставочный зал.

На первом этаже разместится экспозиция, посвящённая жизни и творчеству уроженцу бежецкого края, автору романа "Угрюм-река", писателю Вячеславу Шишкову.

На втором этаже - организатору первого в истории России оркестра народных инструментов, музыканту-виртуозу Василию Андрееву.

Как сообщает областное правительство, в ходе ремонта привели в порядок фасады, внутренние помещения, интерьеры, установили новые оконные и дверные блоки, провели работы по внутренним и наружным инженерным сетям.

СПРАВКА КП

Здание музея было построено в начале XIX века специально для размещения городского училища. В 1882-1888 годах там учился известный писатель Вячеслав Шишков.