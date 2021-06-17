В Оленино Тверской области водители пропускали утку с утятами, которые шли через дорогу

Утка перевела утят через дорогу Фото: vk.com/id7o7o7o (Марина Богданова)
Утиное семейство сняла на видео жительница Оленино Марина Богданова и разместила запись в соцсети.
"Мама-утка возвращается с прогулки со своим утятами. В свой новый домик на пруду", - подписала пост автор видео.
Утка, не спеша и не оглядываясь по сторонам, деловито переводила через дорогу около десятка утят, которые семенили следом. Водители учтиво притормаживали, пропуская птичье семейство.
Обычно в это время утята участся плавать, и утки переводят их с гнездовья на водоём.