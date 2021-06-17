Начинается реновация Бежецкой ЦРБ в Тверской области

Проект реновации ЦРБ оценили в 4 млрд рублей Фото: ПТО

17 июня губернатор Тверской области Игорь Руденя проводит день в рабочей поездке в Бежецкий район. Одним из мест, которые он посетил, стала площадка строительства нового здания ЦРБ. Также глава региона осмотрел действующее учреждение.

Реализация проекта реновации Бежецкой ЦРБ рассчитана на 2021-2024 годы. На первом этапе будет построено пятиэтажное здание со стационаром на 130 мест, создана кислородно-газификационная станция, газовая котельная и другие инфраструктурные объекты. На втором этапе заявлено строительство детской и взрослой поликлиник, вертолетной площадки, станции скорой медицинской помощи.

Проект оценили почти в 4 млрд рублей. Подрядчик готов приступить к работам.

Сейчас Бежецкая ЦРБ обслуживает жителей девяти муниципальных образований: Сандовского, Весьегонского, Лесного, Краснохолмского муниципальных округов, Молоковского, Максатихинского, Сонковского, Кесовогорского и Бежецкого райнов. В ней работают 644 специалиста, из них 65 – врачи.

При осмотре ЦРБ Игорь Руденя поручил привести в порядок ведущую к больнице дорогу и прилегающую территорию.