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Происшествия17 июня 2021 15:16

Женщина утонула в реке в Заволжском районе Твери

ЧП произошло на Тверце
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В реке нашли тело женщины Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В реке нашли тело женщины Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Следственный комитет Тверской области начал проверку по факту гибели женщины. ЧП произошло 16 июня в Твери. В районе Затверецкой набережной в реке Тверца сотрудники МЧС обнаружили тело женщины 1965 года рождения. Признаков насильственной смерти нет.

- Опрошены очевидцы случившегося, устанавливается причина смерти, установлены обстоятельства трагедии. Назначено проведение экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.