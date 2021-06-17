Женщина утонула в реке в Заволжском районе Твери

В реке нашли тело женщины Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Следственный комитет Тверской области начал проверку по факту гибели женщины. ЧП произошло 16 июня в Твери. В районе Затверецкой набережной в реке Тверца сотрудники МЧС обнаружили тело женщины 1965 года рождения. Признаков насильственной смерти нет.

- Опрошены очевидцы случившегося, устанавливается причина смерти, установлены обстоятельства трагедии. Назначено проведение экспертизы, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.