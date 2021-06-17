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Здоровье17 июня 2021 14:12

Сотрудники МЧС провели дезинфекцию здания железнодорожного вокзала в Твери

Санобработка общественных мест будет продолжена
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери проведена санобработка железнодорожного вокзала Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Твери проведена санобработка железнодорожного вокзала Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

В Твери сотрудники СПСЧ провели санитарную обработку помещений и территории железнодорожного вокзала.

Специалисты обработали зоны отдыха и ожидания, перроны, служебные помещения, входные группы и лестничные марши, а также места общего пользования, поручни и перила. На прилегающей территории с помощью мобильного комплекса распылили спецраствор на плиточном и асфальтовом покрытии.

- Для обработки использованы спирто- и хлорсодержащие растворы, которые безвредны для людей, растений и животных, - уточнили в пресс-службе МЧС.

По завершению дезинфекции проведена обработка задействованной техники, оборудования и спецодежды личного состава.