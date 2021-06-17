Игорь Руденя проверил, как благоустраивают горсад в Бежецке Тверской области

Губернатор проинспектировал ход работ по преображению горсада в Бежецке. Фото: ПТО/коллаж

17 июня губернатор Игорь Руденя во время поездки в Бежецк прошелся по Городскому саду и посмотрел как там продвигается благоустройство. Напомним, что В 2020-м этот райцентр вошел в пятерку городов Тверской области, которые победили на IV Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.

По мнению губернатора, одна из ключевых задач реализации проектов – сохранение уникальной историко-культурной среды городов Верхневолжья.

В Бежецке в горсаду в рамках проекта запланировано выложить плиткой тропинки, посадить дополнитлеьно деревья и кустарники, установить несколько арт-объектов, капитально отремонтировать летнюю уличную сцену, оборудовать детские и спортивные площадки.

Как сообщило областное правительство, завершить все работы должны осенью. На преображение сада направлено 73,3 млн рублей, из которых 70 млн рублей - средства федерального бюджета, остальные - софинансирование со стороны муниципалитета.