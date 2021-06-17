Губернатор Тверской области начал визит в Бежецк с возложения цветов к Обелиску Победы

Обелиск Победы в Бежецке. Фото: ПТО

17 июня губернатор Игорь Руденя приехал в Бежецк. Свой визит глава региона по традиции начал с возложения цветов к Обелиску Победы.

Он установлен на Советской площади Бежецка в 1975 году.

В 2010 году, к 65-летию Победы в Великой Отечественной войне, после реконструкции возле Обелиска Победы открылась Аллея Памяти. Там на гранитных плитах высечены имена бежечан - Героев Советского Союза и полных кавалеров ордена Славы.

Как сообщила пресс-служба областного правительства, в программе поездки главы региона в муниципалитет – посещение Бежецкого филиала Тверского государственного объединённого музея, Бежецкой центральной районной больницы, средней школы №4, завода «Автоспецоборудование», встреча с общественностью.