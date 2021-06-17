Старое здание на бульваре Радищева в Твери отдали под музей Валентина Сидорова

Музей будет создан в историческом здании 19 века Фото: ПТО

В старом здании 19 века на бульваре Радищева откроют музей "На теплой земле", посвященный творчеству и общественной деятельности народного художника СССР, Почетного гражданина Тверской области Валентина Сидорова. Вопрос финансирования и ремонта был рассмотрен и утвержден на заседании региональной Бюджетной комиссии 16 июня.

Живописец Валентин Михайлович Сидоров ушел из жизни 9 января 2021 года в возрасте 92 лет. Музей его имени создается по инициативе губернатора Игоря Рудени.

- Мы должны сделать достойный музей, который станет одним из популярных для посещения культурных мест Твери. Важно сохранить первозданный вид исторического здания, обеспечить высокое качество материалов и работ, – сказал глава региона.

Валентин Михайлович Сидоров был одним из знаковых российских художников-современников, мастером пейзажа, живописцем и педагогом. Жил и творил в Тверской области. Здесь были написаны его полотна «Пора безоблачного неба», «День Победы» и другие.

В 2018 году Валентин Михайлович Сидоров отмечал свой 90-летний юбилей в Тверской области. Награжден знаком «Во благо земли Тверской», лауреат государственных премий.