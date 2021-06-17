В музее Калининского фронта в Твери открывается выставка, посвященная началу войны

В музее Калининского фронта открывается выставка в честь 80-летия начала войны Фото: ПТО

17 июня в 14:00 в музее Калининского фронта в поселке Эммаусс откроется экспресс-выставка «Тот день…», посвященная 80-летию начала Великой Отечественной войны. В экспозиции будут представлены подлинные материалы первых дней войны, документы воинов 260-й и 290-й стрелковых дивизий, плакаты, призывающие население страны на борьбу с врагом.

- Такие проекты важны для патриотического воспитания подрастающего поколения, сохранения памяти о Великой Отечественной войне и ее героях, – считает губернатор Игорь Руденя.

Выставка посвящена памяти жителей города Калинина и Калининской области, встретивших войну во время службы в армии - Н.И. Зорикова, И.А. Марина, Н.Т. Агапова, а также призванных в армию в первые дни войны - И.Е. Акимова, М.П. Калошина, Г.И. Постнова и многих других. Почти все они или пропали без вести или погибли.

Выставка будет работать до середины января 2022 года.