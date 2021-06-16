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Происшествия16 июня 2021 15:33

С территории лагеря в Тверской области мужчина пытался украсть детский велосипед

Совершить преступление помешала работница
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Полицейские задержали подозреваемого

Полицейские задержали подозреваемого

Фото: Василий ХОДАРЕВ

В полицию Лихославльского района обратилась 53-летняя работница детского лагеря и сообщила, что возле территории неизвестный пытался похитить детский велосипед «Стингер» стоимостью 8000 рублей.

Женщина пыталась задержать злоумышленника, но смогла только отнять у него велосипед. Зато подробно описала мужчину. По ориентировке установили личность подозреваемого и задержали его. Им оказался 42-летний житель деревни Сошники Лихославльского района.

Мужчина признал свою вину и сказал, что велосипед понадобился ему в личных целях. По статье "Грабёж" возбуждено уголовное дело. Мужчину проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.