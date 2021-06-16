Роспотребнадзор проверил почву в местах отдыха жителей Твери

На набережной Афанасия Никитина почвы не соответствовали нормам по микробиологическим показателям Фото: Олег ЗИНЧЕНКО

В мае-июне Роспотребнадзор по Тверской области проверил образцы почвы в местах отдыха жителей Твери. Возле реки Волги - на набережной Афанасия Никитина и реки Тверцы - у Тверецкого моста образцы не соответствовали нормам по микробиологическим показателям.

Почва возле реки Тьмаки в поселке Первомайский не удовлетворяла требованиям по санитарно-химическим показателям, но соответствовала требованиями по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Самой незагрязненной оказалась почва в районе карьера в Константиновке Образцы соответствовали санитарно-эпидемиологическим требованиям по санитарно-химическим, микробиологическим и паразитологическим показателям.