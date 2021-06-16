Житель Тверской области угрожал убийством женщине и зарезал мужчину

Житель Тверской области осужден на 8 лет Фото: Олег ЗОЛОТО

В Тверской области по двум статьям - угроза убийством и убийство - осужден житель Калининского района.

В марте 2020 в селе Кушалино Рамешковского района подсудимый, приставив нож к горлу знакомой, угрожал женщине убийством.

На следующий деньв деревне Симоново Калининского района в пьяной ссоре убил знакомого.

Суд признал мужчину виновным и приговорил его к 8 годам 2 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.