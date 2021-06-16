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Спорт16 июня 2021 14:35

ФК "Тверь" завоевал бронзовые медали Профессиональной футбольной лиги

Футболистов поздравил губернатор Игорь Руденя
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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ФК "Тверь" завоевал бронзу ПФЛ Фото: ПТО

ФК "Тверь" завоевал бронзу ПФЛ Фото: ПТО

Дебютант Профессиональной футбольной лиги в этом сезоне - ФК "Тверь" - завоевал бронзовые медали второго дивизиона. Команда уступила второе место по дополнительным показателям. Это первые медали ПФЛ с 2004 года.

Завершающим матчем для тверских спортсменов должна была стать игра с иркутским "Зенитом", но весной команда была расформирована, а соперникам присуждены технические победы. Всего в дебютном сезоне ФК "Тверь" одержал 18 побед, пять раз сыграл вничью и потерпел семь поражений.

С заслуженными медалями игроков и тренерский штаб поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Завоевав бронзовые медали, вы вернули Верхневолжью радость больших футбольных побед. Пусть заслуженный успех и поддержка болельщиков станут для вас источником сил для покорения новых вершин. Желаю вам удачи, профессионального развития, впечатляющих побед, – сказано в телеграмме от Игоря Рудени.