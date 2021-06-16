Свалку и борщевик убрали с земель в Конаковском районе Тверской области

Свалку и борщевик убрали с сельхозземель в Тверской области Фото: Алексей ФОКИН

В деревне Стариково Городенского сельского поселения Конаковского района специалисты Управления Россельхознадзра Тверской области провели проверку и выявили, что 11 га сельхозугодий превратились в свалку отходов и заросли борщевика.

Собственнику земельного участка было выдано предписание об устранении выявленных нарушений земельного законодательства в срок до апреля 2021 года.

В мае в ходе внеплановой выездной проверки выявлено, что все нарушения устранены. Сельхозземли приведены в надлежащее состояние.