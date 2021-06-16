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Общество16 июня 2021 10:28

Мост в Весьегонске Тверской области отремонтируют по решению суда

Нарушения выявила прокуратура
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Мост отремонтируют по решению суда Фото: архив "КП"

Мост отремонтируют по решению суда Фото: архив "КП"

Центральный районный суд Твери удовлетворил административное исковое заявление прокурора Весьегонского муниципального округа к региональному министерству транспорта, дирекции Территориального дорожного фонда, администрации Весьегонского муниципального округа.

В соответствии с полномочиями каждого ведомства прокурор настаивает на выполнении комплекса строительно-восстановительных работ на мосту через речку Ротыня на автомобильной дороги третьего класса Тимошкино-Долманово-Большое Мякишево.

Решение суда не вступило в законную силу.