Мост в Весьегонске Тверской области отремонтируют по решению суда

Мост отремонтируют по решению суда Фото: архив "КП"

Центральный районный суд Твери удовлетворил административное исковое заявление прокурора Весьегонского муниципального округа к региональному министерству транспорта, дирекции Территориального дорожного фонда, администрации Весьегонского муниципального округа.

В соответствии с полномочиями каждого ведомства прокурор настаивает на выполнении комплекса строительно-восстановительных работ на мосту через речку Ротыня на автомобильной дороги третьего класса Тимошкино-Долманово-Большое Мякишево.

Решение суда не вступило в законную силу.