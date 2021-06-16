Медики санавиации оказали помощь пациенту в Кимрах Тверской области

Вертолет санавиации вылетал на задание в Кимрский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

15 июня привлечение санитарной авиации МЧС России потребовалось для оказания неотложной помощи пациенту из Кимрской ЦРБ.

В 22:02 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетел с аэродрома Змеево. Транспортировка больного не потребовалась. Пациенту необходимую медицинскую помощь оказали на месте.

В 1:13 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России вернулся с задания и приземлился на аэродроме Змеёво.