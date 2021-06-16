Лебединый вальс сняли в Торопце на видео жители Тверской области

Лебединый вальс в Торопце Фото: youtube.com/Паша Захаров (скрин видео)

Прекрасную пару лебедей, которая, расправив крылья, кружилась по водной глади, снял на видео житель Торопца и 15 июня разместил запись на своем Youtube канале.

Белоснежные птицы плавными движениями привлекли внимание местных, хотя для них это не в новинку. Лебедей в Торопце видят часто. Некоторые птицы даже остаются зимовать.

Лебедей в Торопце сняли на видео Фото: youtube.com/Паша Захаров (скрин видео)

Так, в прошлом году в начале февраля на реке Торопа туристы из Санкт-Петербурга сняли на видео лебединый вальс. Птицы плавали по незамерзшему водоему среди льдов и снега.

Лебеди-шипуны облюбовали Торопец и зимуют здесь уже несколько лет, часто прилетая большими стаями.