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Происшествия15 июня 2021 18:53

Рабочий, получивший травму на заводе в Тверской области, умер в больнице

Следователи начали проверку
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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20-летний парень погиб в результате травмы на производстве

20-летний парень погиб в результате травмы на производстве

Фото: Иван ВИСЛОВ

В Тверской области умер 20-летний рабочий, получивший серьезную травму головы на заводе в Конаковском районе. Об этом сообщают подписчики в соцсети.

В группе "Конаково News" жители отмечают, что парню сжал голову вакуумный упаковщик. Так же есть версия, что молодой человек упал и ударился головой. ЧП произошло во время смены 14 июня. С тяжелой травмой пострадавший был доставлен в больницу, впал в кому и умер днем, 15 июня.

Обстоятельства ЧП выясняет полиция. Проверку начал следственный комитет Тверской области.