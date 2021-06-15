Дороги к 17 школам и 29 детским садам отремонтируют в Твери

В Твери ведется ремонт дорог Фото: администрация Твери

В 2021 году в Твери в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 70 улиц.

Ремонт ведется вблизи 17 общеобразовательных и 29 дошкольных учреждений города. В частности, на улице Мусорского, Волоколамском проспекте, проезде между проспектом Николая Корыткова и Мигаловской набережной.

Уже заключён контракт с подрядчиком на ремонт дорог в Заволжском и Центральном района. Работы будет выполнять ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

В центре уже походит к концу асфальтирование на участках улиц Лидии Базановой и Трёхсвятской. Начинается укладка верхнего слоя покрытия на Волоколамском проспекте – асфальт положат до конца рабочей недели.

В ближайшие дни будут объявлены конкурсы на определение подрядчика для ремонта в Пролетарском и Московском районах.