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Общество15 июня 2021 18:38

Дороги к 17 школам и 29 детским садам отремонтируют в Твери

Всего будет приведено в порядок 70 улиц
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Твери ведется ремонт дорог Фото: администрация Твери

В Твери ведется ремонт дорог Фото: администрация Твери

В 2021 году в Твери в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» отремонтируют 70 улиц.

Ремонт ведется вблизи 17 общеобразовательных и 29 дошкольных учреждений города. В частности, на улице Мусорского, Волоколамском проспекте, проезде между проспектом Николая Корыткова и Мигаловской набережной.

Уже заключён контракт с подрядчиком на ремонт дорог в Заволжском и Центральном района. Работы будет выполнять ЗАО «АБЗ-Дорстрой».

В центре уже походит к концу асфальтирование на участках улиц Лидии Базановой и Трёхсвятской. Начинается укладка верхнего слоя покрытия на Волоколамском проспекте – асфальт положат до конца рабочей недели.

В ближайшие дни будут объявлены конкурсы на определение подрядчика для ремонта в Пролетарском и Московском районах.