Трёх пациентов в тяжелом состоянии доставили в Тверь на вертолете

Привлечение санавиации потребовалось для доставки пациентов в Тверь Фото: областной минздрав

В минувшие выходные, с 11 по 14 июня, вертолеты санитарной авиации с бригадами медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи ОКБ трижды вылетали в районы для оказания помощи пациентам.

11 июня из Калязинской ЦРБ в специализированное реанимационное отделение ОКБ доставили пациента с хирургическим сепсисом.

В этот же день из Удомли в региональный сосудистый центр эвакуирован пациент с острым инфарктом миокарда.

14 июня Из ЦРБ Нелидова доставили 31-летнего мужчину, предположительно, пострадавшего в ДТП. Пациент был доставлен в реанимационное отделение Больницы скорой медицинской помощи.

Всего за неделю, по данным областного минздрава, вертолеты санитарной авиации совершили 12 вылетов. Эвакуировано 14 человек с острой коронарной патологией, тяжёлой сочетанной травмой, коронавирусной инфекцией тяжёлого течения.