Более 2000 человек покусали клещи в Тверской области

За неделю клещи покусали 252 человека Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Тверской области Роспотребнадзор продолжает мониторинг ситуации по клещевым инфекциям. Всего с начала сезона с жалобами на укусы клещей в медицинские организации обратились более 2000 человек, из них 12% - дети. За неделю покусали 252 человека.

- Случаев клещевого энцефалита не зарегистрировано, - сообщили в Роспотребнадзоре. - В 25% обнаружен возбудитель клещевого боррелиоза, в трех случаях выявлен возбудитель моноцитарного эрлихиоза человека.

В детских лагерях и других территориях пребывания взрослых и детей проводятся акарицидные обработки и контроль их эффективности. На 15 июня обработано более 378 га.