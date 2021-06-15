Совершившему год назад смертельное ДТП в Твери Эмилю Байрамову снизили срок

Так Байрамов сидел в клетке 1 марта на заключительном заседании суда. Фото: Степан КАМЕНЕВ

Областным судом изменен приговор Центрального районного суда г. Твери по делу Эмиля Байрамова. С шести лет и шести месяцев отбывания наказания в колонии-поселении ему снизили срок на шесть лет и три месяца, но с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

При этом, как уточнила пресс-служба областного суда, Байрамов лишен права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на три года.

Напомним, приговором районного суда Байрамов признан виновным в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 4 ст. 264 УК РФ.

3 февраля 2020 года Байрамов за рулем автомобиля Kia Stinger на пересечении Волоколамского проспекта и проспекта Победы (у театра Кукол) на скорости выше 100 км/ч врезался в Volkswagen Polo. В итоге водитель - 50-летний Игорь Каравашкин - погиб. Байрамов оставил его дочь полной сиротой. Кроме того, пострадали еще 5 пешеходов, на которых откинуло машины. Некоторые - очень сильно.

Судебное разбирательство длилось долго. Репортаж с заключительного заседания суда читайте и смотрите здесь.