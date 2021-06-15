В Тверской области ведутся работы по преображению 100 общественных территорий и дворов

В Твери на Мигаловской набережной кипит работа - там запланировано создание велопарковок, детских и спортивных площадок, устройство ограждений, посадка деревьев. Фото: ПТО

В 2021 году в 37 муниципалитетах запланировано благоустроить 21 двор и 79 общественных пространств. В основном будут приводить в порядок парки, набережные, площади, мемориалы и скверы, игровые площадки и улицы. Как сообщило областное правительство, работы на всех объектах уже начались.

- Для нашего региона создание современных парков и набережных, площадей и скверов, обустройство дворов многоквартирных домов является важным вкладом в повышение качества жизни в наших городах, в создание условий для демографического развития территорий, - передает слова губернатора Игоря Рудени региональная пресс-служба.

В Твери работы идут во дворах по улице Советской и проспекту Чайковского, а также на Мигаловской набережной. На её территории запланировано создание велопарковок, детских и спортивных площадок, устройство ограждений, посадка деревьев.

Сейчас на набережной продолжается укрепление земляных откосов, устройство пешеходных дорожек, парковок.

В Бежецком районе преобразят скверы Горького и Ленина, а также парк на набережной рядового Николаева. В Вышнем Волочке - Венециановский и Петровский скверы, набережную Олега Матвеева. Во Ржеве - парк у памятника «Паровоз», по улице Большая Спасская заменят плитку на пешеходной дорожке, а на Советской площади создадут скейт-парк.

В Белом благоустроят Базарную площадь и смотровую площадку для влюбленных. В Зубцове - детские площадки на улицах Победы и Дружбы и Пионерский парк. В Кимрах - Коммунистическую набережную. В Конаково - территорию у стадиона «Колизей» и улицу Набережной Волги. В Кувшинове - Комсомольский парк и улицу Советскую.

В Фировском районе в поселке Великооктябрьский благоустроят Торговую площадь и сквер по улице Первомайской. В поселке Калашниково Лихославльского района - сквер по улице Ленина. В Кесовой горе - территорию вокруг пруда на Почтовой улице. В Максатихе приведут в порядок площадь Свободы и установят плоскостные сооружения в микрорайоне Южный. И это далеко не всё.