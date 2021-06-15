В Тверской области не выявлено очагов тления торфа

В Тверской области ведется мониторинг торфяников Фото: ГУ МЧС России по Тверской области
15 июня 10 мобильных групп ГУ МЧС России по Тверской области провели обследование на территории Калининского, Конаковского и Кимрского районов.
Мониторинг проводился с применением техники высокой проходимости и беспилотных летательных аппаратов.
- В ходе мониторинга очагов тления торфа обнаружено не было, - сообщили в МЧС.
На 16 июня для мониторинга торфяных месторождений запланирована работа 10 мобильных групп.