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Общество15 июня 2021 15:51

Жителей Тверской области призывают не жечь траву и костры

В регионе сохраняется высокая пожарная опасность
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области сохраняется высокая пожарная опасность

В Тверской области сохраняется высокая пожарная опасность

Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области по сообщению регионального МЧС, со ссылкой на Тверской гидрометцентр, в период с 16 по 21 июня сохранится высокая пожарная опасность.

В среду, 16 июня, в Тверской области воздух прогреется до +24 градусов, к выходным потеплеет до +31.

Жителям напоминают о мерах безопасности и призывают не жечь траву и костры, не кидать окурки и спички.

В случае возникновения чрезвычайной ситуации звоните в ЕДИНУЮ СЛУЖБУ СПАСЕНИЯ по телефону «01» (с сотовых телефонов – 101, 112). Единый «телефон доверия» Главного управления МЧС России по Тверской области – (4822) 39-99-99.