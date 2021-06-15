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Происшествия15 июня 2021 15:40

У жителя города Кимры в Тверской области угнали "Форд Мондео"

Пропажу нашли полицейские
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Похищенный автомобиль нашли полицейские Фото: УМВД России по Тверской области

Похищенный автомобиль нашли полицейские Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию об угоне заявил 58-летний житель Кимрского района. Мужчина рассказал, что у него угнали автомобиль "Форд Мондео" стоимостью 270 000 рублей.

В ходе розыска установлено, что потерпевший припарковал машину недалеко от предприятия, где работает его супруга, и оставил открытой. Автомобиль не был оснащён сигнализацией.

Полицейскими был введен спецплан "Перехват". Пропавший автомобиль нашли на территории Конаковского района. К преступлению оказался причастен ранее судимый неработающий 35-летний житель Твери.

Мужчина не справился с управлением и бросил машину. Фигурант задержан. Ведётся следствие.

Автомобиль вернули владельцу.