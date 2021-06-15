Президент наградил сотрудников тверского Роспотребнадзора за борьбу с коронавирусом

Сотрудники тверского Роспотребнадзора удостоены госнаград за вклад в борьбу с коронавирусом Фото: "КП" Архив

Указом Президента России Владимира Путина шесть сотрудников Роспотребнадзора по Тверской области удостоены госнаград. Поздравления им направил губернатор Игорь Руденя.

За большой вклад в борьбу с коронавирусной инфекцией и самоотверженность, проявленную при исполнении профессионального долга, Орденом Пирогова награждены руководитель Роспотребнадзора по Тверской области Арнольд Выскубов, заместитель руководителя ведомства Олег Федорин, заместитель начальника отдела регионального Роспотребнадзора Юлия Ратушняк.

За большой вклад в организацию работы по предупреждению и предотвращению распространения коронавирусной инфекции медалью Луки Крымского награждены ведущий специалист-эксперт территориального отдела Роспотребнадзора по Тверской области во Ржеве Людмила Дунаева, ведущие специалисты-эксперты отдела Роспотребнадзора по Тверской области Марина Котова и Кристина Петрова.

Сотрудники тверского Роспотребнадзора отслеживают случаи заболевания коронавирусом в регионе, проводят мониторинг крупных организаций и предприятий, пытаются контролировать соблюдение мер безопасности в общественных местах.