Жителя Тверской области за кражу отправили в колонию строгого режима

Мужчина предстал перед судом за кражу Фото: архив "КП"

Ранее судимый, безработный 46-летний житель Оленинского района осужден за кражу имущества с незаконным проникновением в жилище.

Преступление мужчина совершил в апреле 2021 года. В отсутствие собственника злоумышленник проник в жилой дом и похитил телевизор, DVD-плеер и другую цифровую технику, которая в последствии была у него изъята.

Суд признал мужчину виновным и назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 2,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии строго режима.

Приговор в законную силу не вступил.