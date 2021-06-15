Кровельщики-мошенники обманули пенсионерку в Тверской области

Полицейские задержали мошенников в Тверской области Фото: архив "КП"

Двух мошенников задержали полицейские в Твери. Мужчины обманули 76-летнюю пенсионерку. Женщина нашла объявление в газете: кровельщики предлагали ремонтные работы.

Мужчины приехали к пенсионерке, договорились о сроках, попросили сразу аванс, якобы на приобретение строительных материалов, но после получения денег перестали выходить на связь с потерпевшей.

Сумма ущерба составила 50 000 рублей. Фигуранты дали признательные показания. По статье "Мошенничество" возбуждено уголовное дело.