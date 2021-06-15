В ряде колледжей Тверской области обновят и отремонтируют системы безопасности

Где-то установят новые системы сигнализации, где-то - камеры видеонаблюдения. Фото: архив КП

12 колледжей региона получат средства на укрепление материально-технической базы в 2021 – 2023 годах, в частности - систем безопасности. Вопрос рассмотрен на заседании областной бюджетной комиссии, которое провёл губернатор Игорь Руденя.

В общежитии Тверского колледжа им. А.Н. Коняева установят автоматическую пожарную сигнализацию. В общежитии Ржевского технологического колледжа ее отремонтируют.

Автономная сигнализация появится в общежитии, учебном корпусе и художественных мастерских Тверского полиграфического колледжа. Камеры видеонаблюдения - в Торжокском промышленно-гуманитарном колледже.

В филиале учреждения в Зубцове установят ограждения учебного корпуса.

Кроме того, ремонты в 2021-2023 годах проведут в Вышневолоцком, Нелидовском, Осташковском и Савеловском, Тверском машиностроительном и Тверском промышленно-экономическом колледжах.

Также на заседании одобрено выделение средств на покупку спецоборудования для обучения студентов-инвалидов в Кимрском, Тверском полиграфическом и Торжокском промышленно-гуманитарном колледжах.