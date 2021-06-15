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Происшествия15 июня 2021 13:57

В деревне Тверской области женщина убила сожителя ножом в грудь

Мужчина скончался на месте происшествия
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Расследование уголовного дела продолжается

Расследование уголовного дела продолжается

Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

В Тверской области возбуждено уголовное дело в отношении 48-летней женщины, которую обвиняют в убийстве сожителя.

По версии следствия, с 10 до 11 июня пьяная женщина, находясь в доме 61-летнего сожителя в деревне Большое Фоминское Весьегонского муниципального округа, взяла кухонный нож и ударила мужчину в грудь. Потерпевший умер на месте преступления.

Подозреваемая задержана, на допросе написала явку с повинной и сейчас находится под стражей.

Расследование уголовного дела продолжается.