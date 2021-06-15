В Тверской области мужчина из-за неприязни сжег дом москвича

Ущерб от пожара составил 800 тысяч рублей Фото: УМВД России по Тверской области

В полицию обратился 30-летний житель Москвы и сообщил, что на улице Московской в поселке Новозавидовский в Конаковском районе, у него сгорел дом. Специалисты установили, что причиной возгорания стал поджог, в результате которого строение полностью изнутри выгорело. Ущерб составил 800 тысяч рублей.

В ходе розыска полицейские выяснили, что поджигатель - молодой человек 1995 года рождения. Подозреваемыйсознался в преступлении и пояснил, что поджог дома совершил из личных неприязненных отношений к хозяину.

По ч. 2 статьи 167 УК РФ возбуждено уголовное дело. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.