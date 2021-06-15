В Тверской области 144 923 человека сделали прививку от коронавируса

В Тверской области продолжается вакцинация населения Фото: ПТО

В Тверской области продолжается массовая вакцинация населения против коронавируса. Пививку сделали 144 923 человека – это 87,4% от общего количества вакцины, поступившей в регион. В федеральный регистр внесена информация о 137 012 вакцинированных гражданах.

В регионе открыто 55 пунктов вакцинации на базе медицинских учреждений. Для вакцинации нужно предварительно записаться по телефону 122, на портале gosuslugi.ru, на сайте электронной регистратуры medregtver.ru, в МФЦ либо по телефонам прививочных пунктов.

Без предварительной записи прививку можно сделать в торговых центрах Твери – ТЦ «РИО» на площади Гагарина, в Торговом парке №1 на Октябрьском проспекте, в ТЦ «Рубин» на проспекте Калинина и ТЦ «Вавилон» в фитнес-клубе «Атлетик Джим».