Из Молоково в Бежецк пациента перевезли на вертолете санавиации Тверской области

Вертолет санавиации вылетал в район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

14 июня помощь санавиации потребовалась для транспортировки пациента между районными ЦРБ Тверской области.

В 19:00 экипаж вертолёта Ми-8 МЧС России с бригадой врачей вылетел с аэродрома Змеево в ЦРБ Молоковского района для оказания неотложной помощи и транспортировки больного в ЦРБ Бежецкого района.

В 21:42 пациент был доставлен в ЦРБ Бежецкого района для прохождения дальнейшего лечения. В 23:28 вертолёт Ми-8 МЧС России вернулся с санитарного задания на аэродром Змеёво в Твери.