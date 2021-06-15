В реке Кашинка в Тверской области утонул мужчина

В реке Тверской области утонул мужчина Фото: Виктор ЛЕВШАКОВ

Сообщение о том, что в акватории реки Кашинка рядом с деревней Гапшино Кашинского городского округа утонул мужчина, поступило в ГУ МЧС России по Тверской области вечером, 14 июня.

На место происшествия выезжали оперативная группа Кашинского пожарно-спасательного гарнизона, Калязинское отделение ГИМС, сотрудники полиции и бригада скорой медицинской помощи.

Тело из воды вытащили водолазы и передали сотрудникам полиции. Проводятся следственные мероприятия. Обстоятельства и причина смерти устанавливаются.