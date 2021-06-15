Тверскую область отметили на конкурсе «ТОП-1000 культурных и туристических брендов России»

В число победителей среди брендов вошел, конечно же, и исток Волги. Фото: ПТО

Всего от регионов на конкурс«ТОП-1000 культурных и туристических брендов России» поступило 1478 заявок, допущено было допущено 572. Каждую из них оценивали эксперты - специалисты в сфере развития и сохранения культурного наследия, туризма и гостеприимства. В итоге победителями стали 336 брендов из 77 регионов России, в том числе несколько - из Тверской области.

Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства.

В категории «Арт кластер» среди победителей оказался проект «Тверская Карелия». В нашем регионе проводятся фестивали карельской культуры Oma Randa и пирога «Калитка», мастер-классы и другое.

В категории «Персоны» на конкурсе отмечены духовные покровители тверской земли Михаил Тверской и Анна Кашинская; архиепископ Калининский и Кашинский Фаддей (Успенский), уроженец Новоторжского уезда гениальный архитектор Николай Львов и его коллега - уроженец сель Вешки (ныне Спировский район) в прошлом один из ведущих зодчих Санкт-Петербурга Савва Чевакинский.

В категории «Природа» жюри высоко оценило исток Волги в Осташковском городском округе.

В категории «Сооружения» среди прочих победу присудили бренду «Кимрский провинциальный модерн».

В категории «Традиции и промыслы» в «ТОП-1000…» включено Калязинское кружево, которое считается первым кружевным промыслом в России.

Конкурс проводился на Общественной интерактивной платформе Живоенаследие.рф при поддержке Общественной палаты РФ, Русского географического общества и ряда федеральных ведомств.