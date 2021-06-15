Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество15 июня 2021 8:18

Автомобилисты встали в длинной пробке в микрорайоне "Южный" в Твери

На Волоколамском проспекте продолжаются ремонтные работы
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
КомментироватьОставить комментарий(0)
"Южный" встал в пробке Фото: Евгений Трофимов

"Южный" встал в пробке Фото: Евгений Трофимов

Утром во вторник, 15 июня, автомобилисты встали в длинной пробке на Октябрьском проспекте. Движение затруднено в сторону центра вплоть до набережной реки Лазури. Заторы есть и на прилегающих улицах - Склизкова, Фадеева, проспекте Победы.

Также пробка образовалась на Волоколамском проспекте. Согласно, "Яндекс. Карты", она начинается от улицы Озерной и тянется до гипермаркета "Магнит" на Октябрьском проспекте.

Напомним, что неудобства водителям доставляют ремонтные работы на Волоколамском проспекте. 7 июня дорожники начали снимать асфальт и укладывать новое полотно.

Автомобилистам следует искать пути объезда. Вместе с Волоколамским проспектом, в рамках дорожной кампании, в 2021 году также планируют отремонтировать улицу Коминтерна и Южный мост.

Пробка на Волоколамском проспекте в Твери Графика: Яндекс. Карты

Пробка на Волоколамском проспекте в Твери Графика: Яндекс. Карты